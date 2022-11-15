كيف يمكن للأهل مراقبة أولادهم على وسائل التواصل الاجتماعي؟

2022/11/15 | 10:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أكثر من عام بقليل، تم إخطار شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن كيفية حمايتها أو إخفاقها في حماية مستخدميها الصغار

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