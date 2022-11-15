بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

2022/11/15 | 10:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قناة عربية عن حصولها على حقوق

بث مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022،

والتى تنطلق خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأعلنت قناة الكأس القطرية ، عبر صفحتها

الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي

«تويتر» عن حصو

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