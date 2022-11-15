إنطلاق عملية أمنية مشتركة في سامراء

2022/11/15 | 10:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنطلقت قوات ‎الحشد والشرطة

الاتحادية،الاثنين، بعملية أمنية شمال

مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لاعلام الحشد ان “الفوج

الرابع في قيادة عمليات صلاح الدين

للحشد الشعبي والفوج الثالث شرطة

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