الكهرباء: خطتان لزيادة ساعات التجهيز

2022/11/15 | 10:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الكهرباء، أمس الاثنين، عن

خطتين الأولى طارئة والأخرى ستراتيجية

من أجل زيادة ساعات التجهيز، لافتة إلى

قيامها بإجراء صيانة على عدد من

الوحدات.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى،

إن “وزارة

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