مركز اقتصادي: 500 ألف شخص يدخل الى سوق العمل في العراق سنوياً

2022/11/15 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حذر رئيس مركز عراق المستقبل الاقتصادي منار العبيدي، الثلاثاء، من كارثة حقيقية تواجه القطاع الحكومي بسبب الزيادة المستمرة في الانفاق على رواتب موظفين جدد دون تحقيق اي انتاج مفيد.

وقال العبيدي في منشور على صفحته بالفيسبوك إن "العراق الدولة الاكثر نسبة بعدد الموظفين الحكوميين الى مجمل القوى العاملة بحسب دراسة اعدتها منظمة العمل الدولية"، مبينا أن "نسبة العاملين في القطاع الحكومي في العراق 37% بين مجموعة دولة شملتهم الدراسة".

وأوضح ان "القطاع الحكومي القطاع الاكثر ضغطا على موازنة الدولة العراقية والتي تذهب باجملها الى رواتب الموظفين دون وجود انتاج حقيقي يوازي هذه المصروفات العالية نتيجة عدم قدرة الدولة العراقية على خلق بيئة استثمارية تساهم في تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل من خلاله الامر الذي يزيد من الضغط على القطاع العام والمطالبة بايجاد فرص عمل بالقطاع العام ".

واعتبر ان "غياب سياسات دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وعدم وجود تنظيم وتشريع واضح ينظم عمل قطاع العمل لهذه المشاريع يؤدي الى خلق بيئة عمل عشوائية غير قادرة على توفير ابسط الحقوق لموظفي القطاع الخاص العشوائي".

ورأى ان "اولى الاهداف التي يجب ان تتخذها الدولة العراقية هو العمل على خلق بيئة استثمارية صحية قادرة على جذب الاموال لمختلف القطاعات ودعم القطاع الخاص من اجل توفير فرص عمل والعمل على تشجيع وتطوير وهيكلة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والعمل على تشريع قوانين عمل تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالي والذي باغلبه سوق عشوائي يفقد للعامل في القطاع الخاص ابسط حقوقه".

وحذر من "استمرار نسب النمو السكانية ودخول اكثر من 500 الف شخص سنويا الى سوق العمل سيزيد الضغط على القطاع الحكومي لتوفير فرص عمل الامر الذي ينذر بكارثة حقيقية يجب حلها بخطوات جريئة واستباقية تساهم في توفير فرص عمل ، واولى هذه الخطوات هو تشكيل هيئة خاصة تعنى بالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة لتنظيم وتشريع اعمال هذا القطاع المهم والوحيد القادر على استيعاب مئات الالاف من الباحثين عن فرص العمل".

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