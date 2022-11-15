2022/11/15 | 11:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Zdu8PjXBYa0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف .. أهالي قرية المحجرة يحتجون على قرار إزالة قريتهم و تحويلها الى فرصة استثمارية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النجف .. أهالي قرية المحجرة يحتجون على قرار إزالة قريتهم و تحويلها الى فرصة استثمارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).