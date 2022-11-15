2022/11/15 | 11:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفصحت مكاتب البحث الاجتماعي في محاكم البلاد عن إحصائيتها للفصل الثالث من العام الحالي (2022)، وأوردت الإحصائية تفاصيل الدعاوى المحسومة والمدورة ودعاوى الإبطال والصلح وكذلك بينت الأسباب والعوامل المؤدية إلى ارتفاع وانخفاض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البصرة تتصدر ..



حالات “الزواج الثاني” إلى ارتفاع ملحوظ في العراق المركز الخبري الوطني.

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