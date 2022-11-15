الغزو الروسي يخيم على قمة العشرين.. وموسكو تتهم كييف برفض السلام

2022/11/15 | 11:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيمت الحرب في أوكرانيا والمخاوف بشأن التضخم العالمي وأمن الغذاء والطاقة، على أشغال قمة زعماء دول مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم، التي تستضيفها جزيرة بالي الإندونيسية الثلاثاء.

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