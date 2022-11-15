بالوثائق.. النقل توجه تشكيلاتها بإرسال اوليات العقود الموجودة لديها تمهيدا لتثبيتهم على الملاك الدائم

2022/11/15 | 12:13 - المصدر: ايرث نيوز

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النقل توجه تشكيلاتها بإرسال اوليات العقود الموجودة لديها تمهيدا لتثبيتهم على الملاك الدائم أولاً على ايرث نيوز.

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