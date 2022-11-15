الداخلية تصدر توجيهاً يخص البطاقة الوطنية وتكشف أسباب تأخرها

2022/11/15 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، توجيهاً يخص البطاقة الوطنية، فيما كشفت أسباب تأخرها.

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