حصيلة الممارسات الأمنية في بغداد وميسان

2022/11/15 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، حصيلة الممارسات الأمنية في العاصمة بغداد ومحافظة ميسان.

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