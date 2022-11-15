وزير الداخلية يوجه بتوفير احتياجات لاحوال

2022/11/15 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنوجه وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، اليوم الثلاثاء، بتوفير احتياجات مديرية شؤون البطاقة الوطنية (أحوال مدينة الصدر) من اجل تقديم أفضل الخدمات.

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