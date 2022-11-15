2022/11/15 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور أمري استقدامٍ بحقِّ اثنين من أعضاء مجلس النوَّاب؛ لارتكابهما عمداً ما يخالف واجبات الوظيفة، والتصرُّف برواتب أحد أفراد الحماية الشخصيَّة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان أنَّ "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام محافظ نينوى السابق " عضو مجلس نوَّابٍ حاليٍّ"؛ على خلفيَّة فيديو مُسرَّب نُشِرَ على مواقع التواصل الاجتماعيِّ يظهر فيه المُحافظ المذكور وهو يُؤدِّي القسم بخدمة تحالفٍ سياسيٍّ في نينوى".

وأضافت الدائرة أنَّ "المحكمة المذكورة قرَّرت استقدامه وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، ومفاتحة مجلس النوَّاب - اللجنة القانونيَّـة؛ لإجراء التحقيق الإداريِّ".

وأوضحت الدائرة أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام عضو مجلس نوَّاب سابقٍ، عن موضوع تسلُّمه رواتب ومُخصَّصات أحد أفراد حمايته الشخصيَّة"، لافتةً إلى أنَّ "المحكمة أصدرت الأمر بحقِّ النائب السابق بناءً على أحكام المادة (453) من قانون العقوبات؛ لاستعماله مالاً منقولاً مملوكاً للغير بسوء قصد".

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