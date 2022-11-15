2022/11/15 | 12:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة:اعترف مدير تحقيق مكافحة الإتجار بالبشر العميد وسام نصيف الزبيدي، في 14...

ظهرت المقالة التواصل الاجتماعي بالعراق يتاجر بالأعضاء البشرية..



وشخصيات أمنية توفر الغطاء أولاً على المسلة.

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