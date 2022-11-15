موقع امريكي: العراق يحتل المرتبة الخامسة عالمياً بين الدول الأكثر انتاجاً للنفط

2022/11/15 | 12:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتل العراق المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر إنتاجاً للنفط على مستوى العالم، حسب موقع امريكي .وقال موقع World Review الأمريكي في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان “العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر منتج للنفط عالميا وبمعدل 4.260 … Readmore

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