الخارجية العراقية: هنالك تنسيق عالي بين بغداد والاقليم لمواجهة التحديات التي تطال من السيادة العراقية

2022/11/15 | 12:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن هناك تنسيقاً عالي المستوى بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لمواجهة التحديات التي تطال السيادة العراقية، مشدداً على “الحوار والتفاوض المباشر والصريح” من شانه أن يبدد المخاوف الأمنية لإيران وليس “اللجوء … Readmore

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