لحظة فارقة في تاريخ البشرية.. تعداد سكان العالم يصل إلى 8 مليارات نسمة

2022/11/15 | 12:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل تعداد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة، الثلاثاء، في لحظة فارقة من "تاريخ التطور البشري" قبل أن تبدأ معدلات الولادة بالتباطؤ، وفق أرقام نشرتها الأمم المتحدة

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