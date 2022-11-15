في العراق.. مقاه بنكهة مونديالية

2022/11/15 | 12:49 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب العالم نسخة فريدة من المونديال ستترك أثرا إيجابيا لدى الشعوب لسنوات قادمة، أجواء كأس العالم حاضرة بقوة في مقاهي عالمنا العربي.

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