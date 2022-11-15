امانة مجلس الوزراء تمنع نقل السكراب من دون استحصال موافقة وزارة البيئة

2022/11/15 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمنع نقل السكراب دون استحصال موافقة وزارة البيئة.

وذكر بيان للامانة تلقته (بغداد اليوم)، أنه "أوصت لجنة الأمر الديواني (26 لسنة 2021) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعدم السماح بنقل السكراب من مكان إلى آخر".

واوضحت، أن النقل لا يحصل "إلا بعد استحصال موافقة الجهة الرقابية المعنية (وزارة البيئة/ مركز الوقاية من الإشعاع) على خلو السكراب المُراد نقله من الإشعاع، بحسب التخصص".

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