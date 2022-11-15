المرور تعلن اعادة فتح طريق محمد القاسم من ملعب الشعب باتجاه بغداد الجديدة

2022/11/15 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، اعادة فتح طريق سريع محمد القاسم في بغداد بعد اكمال عمليات الصيانة لاحد الجسور.

وذكر بيان للمرور تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم فتح الطريق سريع محمد القاسم من ملعب الشعب بأتجاه بغداد الجديدة بعد ازاحة مركبة الحمل الكبيرة (نوع بوكلين )التي اصطدمت بجسر كراج الامانة من جهة الخط السريع يوم امس مساءاً".

واضافت أنه "اصبح السير سالك امام سير المركبات ما عدا المركبات الحمل الكبيرة من (٣طن فما فوق)".

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