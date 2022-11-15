الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية يشرف على طباعة أكثر من 3 ملايين بطاقة وطنية

2022/11/15 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أشرف الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، اليوم الثلاثاء، على طباعة أكثر من 3 ملايين بطاقة وطنية حتى ساعات متأخرة من الليل.

وقال المكتب الإعلامي للعوادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "أجرى الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي جولة تفقدية على قسم الطباعة في مطار بغداد الدولي"، مبيناً أن "العوادي وجه ملاك القسم على بذل أقصى الجهود وأن يكون العمل بثلاث وجبات من الساعة ٨ صباحاً حتى الساعة ١٢ ليلاً".

وأوضح البيان أنه "سيتم خلال الايام المقبلة طباعة أكثر من ثلاثة ملايين بطاقة وتسليمها للمواطنين".

وأشار الى أن "سبب تأخر طباعة البطاقات الوطنية في الفترة الماضية عدم توفر التخصيصات المالية نتيجة تأخر إقرار موازنة ٢٠٢٢"، مؤكداً أنه "بذل العوادي في عام ٢٠٢١ جهود خاصة وتمكن من توفير خمسة ملايين بطاقة تمت طباعتها وتسلمينها للمواطنين".

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