القانونية النيابية: قانونا الضمان والتقاعد لا يحتاجان الى اتفاق سياسي

2022/11/15 | 12:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب،

الثلاثاء، أن قانون الضمان الاجتماعي،

على رأس القوانين التي تنتظر التشريع،

خاصة وأنه بعيد عن الجانب السياسي.





وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في حوار

له إن "الكثير

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