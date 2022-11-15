الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء القصف الإيراني على العراق

2022/11/15 | 12:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الأمين العام للأمم المتحدة،

أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء تجدد

القصف الإيراني على إقليم كردستان

العراق.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان أن

"غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء تجدد

الغارات في إقليم كردستان الع

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