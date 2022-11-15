أكرم سلمان : الإعداد الصحيح لـ «أسود الرافدين» بدأ الآن

2022/11/15 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى الخبير الكروي العراقي أكرم أحمد سلمان تفاؤله الكبير بمستقبل «أسود الرافدين» تحت إشراف المدرب الإسباني خيسوس كاساس، مبيناً أن الأخير يريد الاعتماد على بعض لاعبي الخبرة لغرض تطبيق أفكاره.وقال سلمان الذي سبق له الإشراف على تدريب المنتخب العراقي الأول في خمسة عقود سابقة، إن الإعداد الصحيح للمنتخب العراقي الأول لكرة القدم قد بدأ الآن تحت إشراف المدرب الإسباني كاساس.وأضاف، أن كاساس يحتاج إلى جو مثالي لتحضير اللاعبين، وهنا ندعو الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى التعاون معه ومساعدته في تطبيق أفكاره وخططه، وهو الآن فكرته عن اللاعبين العراقيين لا تزيد على الـ 10٪، إلا أن الوقت والتجربة كفيلان بأن يصل كاساس إلى اختيار التشكيلة المثالية التي يجدها تستطيع تطبيق أفكاره داخل الميدان.وتابع، إن مباراة المنتخب العراقي مع منتخب الإكوادور أثبتت أننا نمتلك لاعبين جيدين وليس كما يقال من البعض بأن الكرة العراقية لم تعد تمتلك المواهب الجيدة التي تساعدها على تشكيل منتخب عراقي قوي.وأردف: أرى من الضروري أن يستعين كاساس بلاعبي الخبرة، لأن وجودهم ضروري في المنتخب العراقي، وهنا يجب على كاساس الاستعانة باللاعبين وفقاً لعطائهم وليس لأعمارهم.وحذر سلمان كاساس من «أن الجمهور العراقي، هو جمهور عاطفي ولا يرحم، إلا أنني أرى أن كاساس مدرب ذكي ويريد تكوين منتخب عراقي يتكون من لاعبين يمتلكون الخبرة لتطبيق أفكاره».وبشأن تصريح كاساس بأنه يريد تطبيق طريقة مدرب أتليتكو مدريد الأرجنتيني سيميوني، رأى سلمان أنه «لو أراد كاساس تطبيق طريقة سيميوني مع المنتخب العراقي، فإنه يحتاج إلى لاعبين يجيدون التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم وتفعيل الهجمات المرتدة، وأعتقد أنه خلال مدة زمنية يستطيع فرض أسلوبه على اللاعبين وكذلك على المنتخب العراقي».

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