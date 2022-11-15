أسهم المرافق والعقارات ترفع الأسواق الأوروبية عند الافتتاح

2022/11/15 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهلت الأسهم الأوروبية التداول الثلاثاء على ارتفاع بدعم من أسهم قطاعي المرافق والعقارات الرئيسيين، بعدما قلصت تصريحات المزيد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الآمال في حدوث تحولٍ في سياسة البنك.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1 في المئة بحلول الساعة 08:13 بتوقيت جرينتش.



وصعد مؤشر المرافق 0.9 متصدراً ارتفاعات المؤشرات الفرعية، فيما زادت أسهم العقارات 0.4 في المئة.

وهبط سهم فودافون أربعة في المئة بعدما خفضت توقعاتها للتدفقات النقدية الحرة للعام بأكمله، وقالت إن الأرباح ستأتي عند الحد الأدنى من النطاق المستهدف.



وهبط مؤشر الاتصالات الأوروبي خمسة في المئة.

ورجحت لايل برينارد نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الاثنين، أن يخفض البنك قريباً معدلات رفع الفائدة، إلا أنها أكدت أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، في تصريحات جاءت قريبة من أخرى صدرت عن كريستوفر والر العضو بمجلس الاحتياطي الاتحادي في مطلع الأسبوع.رويترز

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