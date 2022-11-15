3 روايات متضاربة عن انتاج العراق النفطي في اكتوبر.. ولكن: اقل بـ2% من حصته وفق اوبك

2022/11/15 | 13:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تضاربت الارقام في الايام القليلة الماضية بشأن انتاج العراق من النفط خلال اكتوبر الماضي، حتى ظهرت 3 روايات متضاربة نسبيا، الا ان الطابع العام المثبت، يؤكد ان العراق انتج اقل من حصته المحددة وفق اوبك بنسبة 2% على الاقل.

وبحسب اتفاق اوبك فيما يتعلق باكتوبر الماضي، فانه من المفترض تخفيض الانتاج 100 الف برميل يوميًا، وتكون حصة العراق من هذا التخفيض 12 الف برميل يوميًا، ليبلغ انتاجه 4.651 ملايين برميل انخفاضا عن ايلول والتي بلغت حصته الانتاجية فيه 4.663 مليون برميل يومياً.

وبينما تقول “رويترز” في خبر اطلعت عليه “يس عراق”، إن “بيانات شركة سومو تظهر أن إنتاج العراق من الخام بلغ 4.65 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وانه جاء متماشياً تماماً مع حصته المنصوص عليها في اتفاق مجموعة أوبك لشهر أكتوبر، الا ان مسحًا أعده ” S&P Global Commodity Insights”، يظهر أن اوبك وحلفاءها بقيادة روسيا الذين تعهدوا بتخفيض الانتاج بمقدار 100 الف برميل يوميًا، رفعوا الانتاج في اكتوبر بمقدار 220 الف برميل يوميا، بقيادة 3 دول بينها العراق.

ويشير المسح إلى أن المكاسب الحادة في الإنتاج جاءت 3 دول بينها العراق، حيث تمكن من زيادة 80 ألف برميل في اليوم لتصل إلى 4.58 ملايين برميل في اليوم.

ورغم الزيادة التي يتحدث عنها المسح في انتاج العراق، الا انه لم يصل لحصته الحقيقية في اكتوبر والمقررة من قبل اوبك، حيث بلغ انتاجه بحسب المسح 4.58 مليون برميل يوميا، فيما تبلغ حصته الانتاجية وفق اوبك 4.651 مليون برميل يوميًا، اي انه انتج اقل من حصته المقررة بـ2%.

وسيكون على العراق خلال تشرين الثاني الجاري وفق اتفاق اوبك الاخير، ان يخفض انتاجه 220 الف برميل يوميًا، ليكون انتاجه 4.431 مليون برميل يوميًا، مايعني ان على العراق تخفيض انتاجه 5% مقارنة بما انتجه في اكتوبر.

وتشير الارقام الى ان هناك تضاربًا بين انتاج العراق في اكتوبر بحسب بيانات سومو، مقارنة ببيانات مؤسسة “غلوبل كومودتي انسايت”، حيث أن بيانات المؤسسة حول انتاج العراق في اكتوبر اقل مما تتحدث عنه بيانات سومو بقيمة 71 الف برميل يوميًا، او اكثر من 2.2 مليون برميل خلال شهر اكتوبر بالكامل.

رواية ثالثة

وفي رواية ثالثة، اعلنت منظمة اوبك، بحسب تقرير حديث ان العراق سجل زيادة قدرها 20 الف برميل يوميا ليصل انتاجه الى 4.572 ملايين برميل يوميا.

لذلك فأن انتاج العراق وفق بيانات اوبك، اقل بـ78 الف برميل يوميا مقارنة ببيانات سومو التي نقلتها رويترز، واقل بـ8 الاف برميل يوميا مقارنة ببيانات كلوبال كومودتي.

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