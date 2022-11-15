2022/11/15 | 13:20 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم بغداد .. رئيس الوزراء يجدد الالتزام بخدمة العاصمة وملفات أخرى في نشرة الــ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: MhATGbORxz8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم بغداد .. رئيس الوزراء يجدد الالتزام بخدمة العاصمة وملفات أخرى في نشرة الــ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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