توجيه من أمانة مجلس الوزراء يخص السكراب

2022/11/15 | 13:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توجيهاً بشأن عملية نقل السكراب.

وذكر بيان للأمانة أن “لجنة الأمر الديواني (26 لسنة 2021) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوصت، بعدم السماح بنقل السكراب من مكان إلى آخر، إلا بعد استحصال موافقة الجهة الرقابية المعنية (وزارة البيئة/ مركز الوقاية من الإشعاع) على خلو السكراب المُراد نقله من الإشعاع، بحسب التخصص”.

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