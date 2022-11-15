بعد تفجير إسطنبول.. تركيا تعتزم

2022/11/15 | 13:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول تركي كبير اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتزم ملاحقة أهداف في شمال سوريا، بعد أن تكمل عملية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وذلك على خلفية الانفجار المميت الذي هز إسطنبول في مطلع الأسبوع.

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