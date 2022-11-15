2022/11/15 | 14:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KKqXw-Nt5Ls

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اصحاب "التك تك" يتظاهرون في البصرة.. لماذا؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اصحاب "التك تك" يتظاهرون في البصرة.. لماذا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).