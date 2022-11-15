محافظ بغداد يعلن انجاز الكلف المالية لجميع المحاضرين والإداريين

2022/11/15 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الثلاثاء، عن انجاز الكلف المالية لمحاضري وإداريي العاصمة بالتنسيق مع وزارة التربية .

واوضح بيان لقسم الإعلام والإتصال الحكومي أن "المحافظ وخلال زيارته لوزارة التربية حث جميع مديريات التربية في بغداد لحذوا ما انجزته مديريات تربية الرصافة الاولى، وتربية الرصافة الثالثة، وتربية الكرخ الثالثة من قوائم الكلف المالية لفئة المحاضرين والاداريين من خلال رفع الأسماء المضافة وغير الموجودة في القوائم المنجزة الاولى، محذرا اياهم من وجوب رفع جميع الأسماء الأصلية بدون استبدال بأسماء اخرى، وسوف تتخذ إجراءات بحق المخالفين".

وأضاف البيان، أن "المحافظة استلمت القوائم المنجزة من قبل مديريتي تربية الكرخ الثالثة، وتربية الرصافة الثالثة بعد انجاز عملية تدقيقها لكل الاسماء المشمولة بالكلف المالية".

ونقل البيان عن العطا قوله، إن "الحكومة المحلية عازمة على تمرير موضوع الكلف المالية لجميع محاضري واداريي بغداد خلال الفترة القليلة المقبلة من اجل استلام مستحقاتهم بعد جهود مضنية قدمتها ملاكات المحافظة بالتعاون مع وزارة التربية ولجنة التدقيق لحفظ كل الاسماء المشمولة وغير المسجلة في قوائم التسجيل والاستحقاق المالي".

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