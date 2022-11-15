رئيس الجمهورية يصل إلى مدينة أربيل في اول زيارة له للاقليم منذ تسلمه المنصب

2022/11/15 | 14:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٢ إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، وكان في استقبال فخامة الرئيس في مطار أربيل، رئيس إقليم كردستان السيد نيجيرفان بارزاني وعدد من كبار المسؤولين.و … Readmore

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