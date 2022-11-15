وسائل اعلام امريكية: الحزب الجمهوري يمنى بخسارة جديدة في انتخابات التجديد النصفي

2022/11/15 | 14:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، أن الحزب الجمهوري مني بخسارة جديدة، ضمن انتخابات التجديد النصفي.وأوضحت أن “كاري ليك المرشحة الجمهورية لمنصب حاكم ولاية أريزونا، والمدعومة من الرئيس السابق دونالد ترامب، خسرت أمام منافستها الديمقراطية كايتي هوبز”.وكانت شبكتا “سي … Readmore

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