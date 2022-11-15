بغياب الدعم الحكومي :رياضي عراقي يشارك ببطولة دولية بالتنس على نفقته الخاصة ويحرز لقب البطولة

2022/11/15 | 14:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرز اللاعب العراقي من محافظة كربلاء

المقدسة (بركات محمد علي زيني) بطولة

انطاليا الدولية بالتنس الارضي ولعمر 30

سنة .

وشارك بركات زيني بهذه البطولة على

نفقته الخاصة لكون البطولة غير مدرجة في

منهاج

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