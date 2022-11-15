"حرقناها لعدم كشفنا".. الأمن ينشر اعترافات قتلة موظفة التقاعد ببغداد

2022/11/15 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادنشر جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، اعترافات قتلة الموظفة في هيئة التقاعد بمنطقة الشعلة بالعاصمة بغداد.

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