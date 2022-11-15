البصرة.. نزاع عشائري ينهي حياة شاب بـ30 إطلاقة في جسده

2022/11/15 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنيأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب بـ 30 إطلاقة نارية إثر نزاع عشائري في محافظة البصرة.

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