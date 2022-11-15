احداث تشرين الثاني.. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني

2022/11/15 | 14:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022 مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني الاثنين 14...

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مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني أولاً على المسلة.

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