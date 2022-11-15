قصف إيراني لمقارّ أحزاب كردية في كردستان العراق

2022/11/15 | 14:20 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات إقليم كردستان مقتل شخصين، وإصابة 8، إثر قصف الحرس الثوري الإيراني مقارّ أحزاب كردية إيرانية معارضة داخل أراضي كردستان العراق.

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