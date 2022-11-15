العراق يهزم السعودية في بطولة غرب آسيا لطائرة السيدات

2022/11/15 | 14:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهل المنتخب الوطني النسوي لكرة الطائرة، مشاركته في بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة، بالفوز على نظيره السعودي.

وفاز منتخبنا الوطني بثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي تأتي ضمن الجولة الاولى من المسابقة.

ويلعب العراق في المجموعة الأولى التي تضم الى جانب منتخبنا كلا من السعودية وسوريا ولبنان وفلسطين.

وتقام البطولة في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 10 منتخبات.

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