2022/11/15 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، بعدم ترويج اي طلبات جديدة لتشغيل العمالة الاجنبية.وقالت الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/: إن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه من وزير العمل يخص ترويج طلبات تشغيل العمالة الأجنبية المركز الخبري الوطني.

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