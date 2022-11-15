الاتحاد الوطني: خولنا رئيس الوزراء بحسم ملف الوزرات المتبقية

2022/11/15 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، غازي كاكائي، اليوم الثلاثاء، عن قيام حزبه بتخويل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع بحسم ملف الوزارات المتنازع عليها بين الحزبين الكرديين.

وقال كاكائي، لـ (بغداد اليوم)، إن "هنالك خلافات عميقة بين الاتحاد والديمقراطي ولكن هذه الخلافات متعلقة بالشأن الداخلي لإقليم كردستان"، مبينا أن "حزب الاتحاد اعطى تخويلا كاملا لرئيس الوزراء بحسم ملف الوزارتين المتبقيتين".

وتابع، أن "احدى الوزارتين هي استحقاق انتخابي للاتحاد الوطني لذلك لا علاقة لنا بالديمقراطي ولا نطلب هذ الحصة منه"، مستدركا قوله "لكن نطلبها من رئيس مجلس الوزراء لذلك يجب على رئيس الوزراء حسم هذا الملف".

واشار كإكائي الى أن "هدف الاتحاد الوطني من رغبته بالتواجد في الحكومة هو تقديم خدمة أفضل للمواطن العراقي باعتبار ان مطلب الجميع منذ البداية هو الذهاب الى تشكيل حكومة خدمية"، لافتا الى أن "الاتحاد الوطني يريد ان يكون جزء من هذه الحكومة كونها الفرصة الاخيرة للنظام السياسي العراق حيث اذا نجحت سينجح الجميع واذا فشلت سيفشل الجميع".

وكان البرلمان قد صوت يوم 13 تشرين الاول الماضي، على 22 وزارة لحكومة محمد شياع السوداني، فيما تم تأجيل حسم التصويت على وزارتين هما الاعمار والاسكان والبلديات، فضلا عن البيئة.

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