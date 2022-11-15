توجيه من وزير العمل بشان تشغيل العمالة الأجنبية

2022/11/15 | 14:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، بعدم ترويج اي طلبات جديدة لتشغيل العمالة الاجنبية.وقالت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي وجه دائرة العمل والتدريب المهني بعدم ترويج طلبات جديدة خاصة بتشغيل العمالة الاجنبية”.وأكد الاسدي ان “الوزارة بصدد وضع آليات دقيقة وفقا […]

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