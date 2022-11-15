كاميرا ترصد ظهور خنزير بري ليلًا بمنطقة سكنية فجأة.. وخبيرة توضح كيفية التعامل معه

2022/11/15 | 14:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت الخنازير البيكارية في وسط مدينة فينيكس بولاية أريزونا بشكل غير معتاد، وتقول إيمي بيرنيت من قسم الأسماك والألعاب في ولاية أريزونا إن "الخنازير البيكارية ستعبر مسافات بحثًا عن الطعام، بما في ذلك الطريق إلى فينيكس".

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