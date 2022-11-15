المخدرات.. طرق جديدة في الإيقاع بالضحايا والقضاء يحدد أسباب الانتشار والمعالجات

2022/11/15 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شك في أن الإدمان على المخدرات في

المجتمع العراقي أصبح ظاهرة تهدد

النظام العام، ليس فقط في مفردة الصحة

العامة فحسب، بل أخذ ينعكس على مختلف

مناحي الحياة اليومية العامة وعناصر

النظام العام سواء ما يتع

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