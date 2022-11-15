النزاهة تستقدم عضوين في مجلس النواب

2022/11/15 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الثلاثاء، صدور أمري استقدامٍ بحقِّ

اثنين من أعضاء مجلس النوَّاب؛

لارتكابهما عمداً ما يخالف واجبات

الوظيفة، والتصرُّف برواتب أحد أفراد

الحماية الشخصيَّة.

وذكرت دا

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