تجسدت في الانتخابات الاخيرة.. زيدان: الاستقلال عن باقي السلطات منح القضاء قوة اضافية

2022/11/15 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق

زيدان، أن المتغيرات التي حدثت للقضاء

العراقي بعد 2003 حققت مكاسب نوعية تصب في

صالح العدالة من خلال تجربة رائدة ليست

في العراق فحسب، بل في منطقة الشرق

الأوسط.

وخلال ك

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