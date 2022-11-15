وزير العمل يوجه بعدم ترويج طلبات جديدة للشركات المرخصة بتشغيل العمالة الأجنبية

2022/11/15 | 15:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، بعدم ترويج أي طلبات جديدة للشركات المرخصة بتشغيل العمالة الأجنبية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي وجه دائرة العمل والتدريب المهني بعدم ترويج طلبات جديدة خاصة بالشركات المرخصة بتشغيل العمالة الأجنبية".

وأوضح الأسدي بحسب البيان أن "الوزارة بصدد وضع آليات دقيقة وفقا للقانون، تضمن تشغيل العاطلين من العمل من العراقيين قبل منح أي فرصة للعمالة الأجنبية".

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