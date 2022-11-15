تحالف مرتقب بين برهم ولاهور للاطاحة بحكم آل طالباني بالسليمانية

2022/11/15 | 15:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت مصادر عن أن رئيس الجمهورية السابق والعضو القيادي في الاتحاد...

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