2022/11/15 | 15:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ظهرت تفاصيل جديدة حول احلام البشير منفذة تفجير شارع الاستقلال في اسطنبول بتركيا.وأقرت البشير، حاملة الجنسية السورية، بأنها تدربت في مدرسة استخبارات حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، بمدينة كوباني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل مثيرة عن أحلام البشير المتهمة بتنفيذ تفجير اسطنبول المركز الخبري الوطني.

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