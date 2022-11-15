التائهون في الأرض

2022/11/15 | 15:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفى قبل أيام مهران كريمي ناصري، عديم الجنسية إيراني الأصل والذي أقام في مطار شارل ديغول الفرنسي لمدة ثمانية عشر عاماً بعد أن تعقد وضعه كلاجئ عديم الجنسية وبعد أن رفضت سلطات كل البلدان المحيطة وبعض البعيدة إدخاله إلى أراضيها.ألهمت قصة ناصري، الذي أصبح يدعى لاحقاً بإسم السير ألفريد، عدداً من الأعمال الفنية أشهرها فيلم "ذي تيرمينال" للمخرج ستيفين سبيلبيرغ والممثل توم هانكس، حيث أتى هذا الفيلم بكارثة انعدام الجنسية وعذابات إجراءات اللجوء إلى الوعي العالمي العام ولو إلى حين.

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